Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran konuşma

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AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışı ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hainlere "Bir yudum su içirirsek anamızdan emdiğimiz süt haram olsun" dedi. .
13 Temmuz 2017 Perşembe 08:56
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 08:56
Recep Tayyip Erdoğan
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