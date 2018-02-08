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Erdoğan'dan 'Saadet Partisi' sürprizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.15'te Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:06
Erdoğan'dan 'Saadet Partisi' sürprizi!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:06
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu

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  • OğuzsoyluOğuzsoylu27 dk önce
    Tamam da karısı İngiliz olan ve İngilizlerin yönlendirmesiyle hareket eden bir adamla acaba neyi görüşecekler.
  • Yunus 16Yunus 1635 dk önce
    ERBAKAN ruhu yok adını kullanıyorlar! Saadet partisi nde bir avuç insan kaldı, Onlarda çok radikal.! CHP den daha tehlikeli. Nuh diyorlar Peygamber demiyorlar. Onlardan bir cacık olmaz
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