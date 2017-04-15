Erdoğan'dan rest: Bu ülkeyi terk edecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye mitinginde terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, terör örgütlerine resti çekti. Erdoğan, "Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Çukurları, hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ya silahları gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler. " ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bir Ümraniye hatırası anlatıyorum. Burada çöplük patladı. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Zira CHP belediyesinin olduğu yerde bu kirli zihniyet vardı. Başarısız zihniyet vardı. Bu patlamanın olduğu alanda şimdi spor tesisleri var. Ümraniye 15 Temmuz'da 8 şehit veren 120 de gazisi olan bir ilçemiz. Şehitleri ve gazileriyle ilçemiz kendisini ibra etmiştir. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en büyük ilçesi olan Ümraniye 700 bin nüfusuyla pekçok ilçemizi geride bırakıyor. Böyle bir ilçenin şanına uygun projeler yakışır. Artık adı 15 Temmuz Şehitler Meydanı olan Ümraniye altındaki otoparkı ile güzel bir eser olacak. Metro hattının da devreye girmesiyle de ilçemizin cazibesi daha da artacak. Bilir misin bu metro hatlarına büyükşehir belediyesinde CHP'nin meclis üyeleri bugün olduğu gibi hayır demişlerdi.

ÜMRANİYE'DE 2B SORUNU ÇÖZÜLDÜ İMARI YIL SONUNDA BİTİYOR

Taksim Gezi alanında bunlar var. Nerede bir terör esiyor bunlar var. Kandil hayır diyor. İmralı hayır diyor. Bir de ortak çalıştıkları Pensilvanya'daki şarlatan da hayır diyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu? Sevgili peygamberimiz ne diyor: Kişi sevdikleriyle beraber... Kimi seviyorsan onunla beraber haşrolacaksın. Uluslararası Finas Merkezi'ne ev sahipliği yapan Ümraniye eski günlerini geride bırakarak yeni bir geleceğe hızla ilerliyor. 2B kapsamındaki bölgelerin tapu meselesi de çözüldü. Şimdi imar planları yapılıyor. İnşallah bu sene bitiyor. Artık vatandaşlarımız arsalarına evlerini yapabilecekler. Azmin, gayretin, mücadelenin sembolü olan bugünkü Ümraniye'nin ortaya çıkmasında emeği geçenleri başta belediye başkanımız olmak üzere şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

YA SİLAHLARI GÖMECEKLER YA DA KENDİLERİ GÖMÜLECEKLER

Türkiye içeride ve dışarıda tarihinin en önemli mücadelesini veriyor. PKK, FETÖ, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bunların iplerini ellerinde tutanlar onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa giriyor mu? Fransa'da seçim var, yatıyorlar kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki, benimle ne işiniz var. Artık elhamdülillah Türkçe'yi öğrenmeye başladılar. Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Çukurları, hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ya silahları gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler. 15 Temmuz maskelerin düşüp gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir nokta oldu.

CHP'Lİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

16 Nisan yani yarın akşamdan itibaren Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracağız. Ümraniye'yi bu coşkuyla gördükçe yarın akşamki neticeyi görür gibiyim. Muhalefet meydanlarda yok. Onlar kahvelerde, hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda benim eski semtimde yaptılar. Sağolsun polisimiz bunları yakaladı. Daha sonra bunların CHP mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar içiçe çalışıyor.

EY SAADET PARTİLİLER BU HALE DÜŞECEK MİYDİNİZ?

Konya'dan bir tanesi çıktı, eğer evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceklermiş. Dün Konya'yı gördüm. Konya bir başkaydı. Karşımda 100 bini aşkın insan vardı. Bir şeyi daha üzülerek orada gördüm. Bu adamın, bu milletin evlatlarını denize dökeceğini söyleyen adamı ne yazık ki Saadet Partisi'ne mensup gidip kadınlar ziyaret etti. Ey Saadet Partililer, siz bu duruma düşecek miydiniz?"

SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN KEMAL! İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞATANIN

Bizim 16 Nisan'a, 2019'a çıkacağımızın garantisi var mı? Yeni sisteme göre ilk Cumhurbaşkanı seçimi Kasım 2019'da yapılacak. Tutturmuş ikide bir tek adam, tek adam. Hem parti genel başkanı hem Cumhurbaşkanı olur mu diyor. Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı mıydı? Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı mıydı? İnönü CHP'nin genel başkanı mıydı? Aynı zamanda Cumhurbaşkanı mıydı? Başbakan partisinin genel başkanı mı? Aynı zamanda partisinin genel başkanı mı? Sen anlamazsın bu işlerden Kemal! İş bilenin kılıç kuşananın. Biz onun öğrenip öğrenmeyeceğine bakmayın, biz işimize bakalım.

YAHU KEMAL SEN NE DİYORSUN YA!

15 Temmuz'da birisi Atatürk Havalimanı'ndan kaçtı. Diyordu ki, tankların karşısına ilk defa ben çıkarım. O akşam 12 dakika ne konuştun? Senin korumaların darbecilerle ne konuştu? Işıldaklı arabayla belediye başkanının evine gittiğini sen söylüyorsun. Senden sonra o alana Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı eşiyle, gelmişiz, çocuklarıyla, torunlarıyla. Yahu Kemal sen ne diyorsun ya! Gidip belediye başkanının evine saklanmışsın.

HEDEFİMİZ 2023'DE 22 BİN DOLAR VE ÜSTÜNÜ YAKALAMAK

Türkiye 1991 yılından beri kesintisiz istikrarla yönetilmiş olması bugün bulunduğu yerin iki kat ilerisinde olacaktı. Biz göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı. Şimdi 11 bin dolar. Eğer 91 istikrarı getirseydi 22 bin dolar olacaktı. Şimdi hedefimiz 2023'de bunu yakalamak. İnşallah daha ilerisi olsun diyoruz. Göreve geldik 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bunu sıfırladık. Şimdi IMF'ye borcumuz yok."