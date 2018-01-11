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Erdoğan'dan Putin'e: Bu işi bir an önce durdurun!

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:12
Erdoğan'dan Putin'e: Bu işi bir an önce durdurun!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, Rus üslerine yapılan saldırı ve İdlib'te Esed rejiminin düzenlediği saldırılar konuşuldu.

REJİMİN SİVİLLERE SALDIRILARI BİR AN ÖNCE DURDURULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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