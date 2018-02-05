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Erdoğan, Perinçek ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Perinçek ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla dillendirilen 'Esed ile görüşülsün' çıkışına sert tepki gösterdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
Erdoğan, Perinçek ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İtalya ziyareti öncesi Afrin Harekatı ve "Esed'le görüşülsün" çıkışlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"1 MİLYON İNSANIN LÜMÜNE SEBEP OLMUŞ BİR TERÖRİST..."

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

“Esed ile görüşülsün” teklifini Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dillendiriyordu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Beşar Esed
  3. Doğu Perinçek
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Cüneyt Cüneyt 33 dk önce
    Onlar için söz konusu olan ideoloji ise gerisi teferruattır.
  • şenerşener1 sa önce
    hiç olmazsa resmi suriye nin başkanı esat erdoğan bundan bir kaç yıl önce terörist apo ile görüşüyoruz demişti bu nasıl iş peki
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    CHP TERRÖR ÖRGÜTLERİYLE KARDEŞTİR....HER ZAMANDA BÖYLE OLMUŞTUR....CHP NİN PKK DAN NE FARKI VAR....BEN CE ZERRE FARKI YOK...
  • VATANIMVATANIM2 sa önce
    BUNU DESTEKLİYENLERE EVİNİN KARŞISINDA Kİ BU MALARA KÖTÜLÜK YAPAN KOMŞUSUNA ANASINI YOLARMISEN GİT HALINI HATIRINI SOR Bİ DERDİ VARMISEN BİZE İYİKİ KÖTÜLÜK YAPTIN BİZ SENDEN ÖZÜR DİLERİZ ALLAH AKIL FİKİR VERSİNDÜZELMİYECEKSENİZ KÖKÜNÜZ KURUSUN HAKKIM KADAR AMİN 40 YIL TERÖRÜ BESLİYENETÜRKİYENİN BU MALARIN PARALARINI HIRISTİYAN ŞİRKETLERİNİN KAZANMASINA SEBEPOLANA KIYAK YAPIYOLARSONRA AŞADAKİ MALAR DEVLET BANA NEDEN AZ MAŞ VERİYOSENİN MAŞ AFRİNE SENİN DESTEKLEDİKLERİNE ATILDIĞINI DÜŞÜNEMİYEN LER
  • kemalkemal2 sa önce
    esed mi kaldı ulan ...bu halden sorumlu zaten esed
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