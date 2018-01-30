Erdoğan'dan ÖSO için dikkat çeken benzetme

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li vekillerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik eleştirilere "Kuva-yi Milliye gibi sivil bir oluşumdur" diyerek cevap verdi ve "ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başladı:

Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik eleştirilere "Bunlara da her türlü ortaklık, birliktelik yakışır. HDP ile kanka olan, PKK'nın izinden giden, PYD'ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO'ya gelince nevri dönüyor. Dünyada hiçbir hakları örgütünün bulamadığı gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş, ÖSO bir terör örgütüymüş. Bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. Bunların fısıltı ile söyledikleri bir husus var. "Ülkemizdeki Suriyeliler niye kendi vatanlarını savunmak için savaşmıyorlar" diye el altından fitne yayıyorlar. Siz sadece size sufle edilen yalanlar neyse, onlarla hareket edersiniz.

'ÖSO'YA ŞAHİDİZ'

ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından şahidiyiz. Bugüne kadar 614 şehit vermiştir. Zeytin Dalı Harekatı'nda 16 şehit, 100'e yakın şehit vermiş olmasına rağmen mücadelesini kahramanca vermektedir. Ülkemizedeki Suriyeli kardeşlerimizin askerlik şubelerine müracaat edip bölgeye gitmek için başvurduklarını da biliyorum. Bunun için eğitim lazım, lojistik lazım, planlama lazım. Suriyeli kardeşimizin de askerlik şubelerine başvurularını bir kararlılık ifadesi olarak görüyor ve hepsine teşekkür ediyorum.

'ÖSO'NUN HATALARI OLDU, YANLIŞLARINI GÖRMEDİM'

Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda 649 teröristi etkisiz hale getirdik. Burseya Dağı düştü, şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da Mehmetçiğimiz, ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO, tıpkı Kuvai Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum gibi burada da yanlış yapanlar çıkarsa kendi içlerinde muhasebesini yaparlar. Orası kendi meseleleridir. Hataları oldu, yanlışlarını görmedim.