Erdoğan'dan operasyon sinyali: Yeni hamlelerle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan, "Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altındayız. Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" sözleriyle yeni bir operasyonu işaret etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İhanet girişimi duyulduğu andan itibaren darbecilerden buraları koruyan Malatyalılar Battal Gazi'nin torunu olduğunu bir kez daha kanıtladılar. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 70 gibi oy oranıyla evet diyerek anayasa değişikliğini kabul eden Malatyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Malatya'nın 2019'a hazır olduğunu görüyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah mahcup olmayacağız. Cumhurbaşkanlığım döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim.

MALATYA'YA MÜJDE

Malatya kayısısı 7 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şehrimizde lisanslı depoculuk uygulamasını en yakın zamanda başlatıyor. Herkes altın arar ya, Malatya zaten altınını ağaçta kayısı olarak bulmuş durumda.

"HER YÖNDEN SALDIRI ALTINDAYIZ"

Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altındayız. Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor.

İnşallah çok yakında bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız.

"ÇOK YAKINDA YENİ ADIMLARIMIZ OLACAK"

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak.