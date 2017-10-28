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Erdoğan: Birileri kudurmuş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:32
Erdoğan: Birileri kudurmuş durumda

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Konya sevgili, sevgili Konyalılar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da beraber yürümeye var mısınız?

Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya'dan 2019'da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye'ye örnek olarak, şehrimizin manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatıldığı bir dönemde, üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Bir, iri, kardeş olacak, hep birlikte Türkiye olacağız.

İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre dünyanın değişik yerlerinden Konya'yı ziyarete gelenler boşuna gelmiyor. Geçtiğimiz 15 yılda diğer vilayetlerimiz gibi Konya'yı da nereden nereye getirdiğimizin en güzel şahidi sizlersiniz. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz 2023 Türkiyesi için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuların takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

"GEÇMİŞİNİZİ ÇOK İYİ BİLİN"

Türkiye küçümsenemeyecek bir şekilde bu noktalara gelmiştir. Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Tek parti döneminin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 yılından başlatmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılanıyorsak sebebi budur.

"YILLARCA BİZİ BU GERÇEKLERDEN UZAK TUTTULAR"

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gittim ve gece geç bir saatte bizi kaşıladılar, aynı şekilde uğurladılar. Orada Novi Pazar'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehrinin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladılar. Hep söylemez miydik? Tuna nehri akmam diyor... Bunlarla büyümedik mi biz?

"BİRİLERİ KUDURDU"

Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir? Çalışıyoruz, koşuyoruz, milletçe koşuyoruz.

"BUNLARIN DERDİ YOK, BİZ DERTLİYİZ"

Bu milletin hizmetkarı olmak bizler için iftihar vesilesidir. Allah'ın izniyle Türkiye'nin de Türk milletinin de sırtını kimse yere getiremez. Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleri ile elele verip bizi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye Irak'ta Suriye'de Afrika'da Kafkaslar'da ne işin var diyenlere sormak lazım. Sizin buralarda ne işiniz var? Bunların derdi yok. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle çare aramak bizim görevimizdir.

''DEMOKRASİ ONLARA BAŞKA BİZE BAŞKA İŞLİYOR''

Oradan havan topları atacaklar, benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey... Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı ateşe boğanlar iş bizim güvenliğimize gelince bir anda kavramları tanımları sınırları değiştirebilirler. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor.

Artık hamdolsun bizim de SİHA'larımız var. Artık biz yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha neler olacak neler? Çalışıyoruz. Yeter ki biz birbirimize inanalım.

Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler bu politikamızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 14:32
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. canlı
  3. konya
  • ErgenekoncuErgenekoncu1 sa önce
    Erdoganin isi bitti.
  • ErgenekoncuErgenekoncu1 sa önce
    Erdoganin isi bitti.
  • Ferhat Ferhat 1 sa önce
    Buraya yazılan yazıların sayısı ve yorumların azlığının nedeni aman başıma bir iş gelmesin,aman muhalefet yapmayayım sonra bir emirleMilli iradeyi hiçe sayan ,başkanları bile koltuktan bir EMİR ile atan,zorla istifa ettirenzatı muhterem beni de hapse attırrıverirkorkusudur. Hani ülkenin demokrasi ile yönetildiğinin kanıtıdır.Öyle değil mi ? Ülkemizde bağımsız bir hukuk var ya? demokrasi ile yönetiliyor ya Ondan işte.
  • Mehmet Gül Mehmet Gül1 sa önce
    Reis Allah uzun ömür versin
  • alaettin alaettin 2 sa önce
    BİZİM GEÇMİŞİMİZEYAPILAN İHANET BİZEYAPILMIŞTİRBUNUNLA BİRLİKTESONBİRCOKLİDER YÖNETİCİ LELİMİZİ KORUYAMADIK İSALLAHBUSEFERÇELME TAKAMAYACAKLAR
  • ObjektifObjektif2 sa önce
    Kuduruyorlar yada kıskanıyorlar gibi kelimeler bir devlet adamına yakışmıyor, devlet zeki siyaset yapar onlar kudururmu kıskanırmı bizi ilgilendirmez ve dilede getirilmez.
  • ZaferZafer2 sa önce
    En iyi yaptığı iş.Son günlerde yapılan icraatlara bakılınca yaz saatinde geri adım İHSAN HOCAN in görevinden alinmasi boşta konuştuğunu gösteriyor
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