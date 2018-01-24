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Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Sen nasıl devletsin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Afrin operasyonu sonrası Hannover Havalimanı'nda Türklere saldırmasını izleyip, Türklerin karşılık vermesine müdahale eden polisler nedeniyle Almanya'ya sert tepki göstererek, 'Sen nasıl devletsin?' dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Sen nasıl devletsin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Burada önemli açıklamalar kaydeden Erdoğan, Almanya'ya çok sert tepki gösterdi.

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK'lıların işgal ettiği bölgelere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir grup PKK'lı Hannover Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına saldırmış ve Alman polisi onlara müdahale etmezken, Türkler karşılık verince Türklere müdahale etmişti.

"SEN NASIL DEVLETSİN?"

İşte bu skandal olayı hatırlatan Erdoğan, Almanya'ya "Sen nasıl devletsin?" diye sorarak şöyle devam etti:

"Dost Almanya... Bakınız yolcularımız dönüş yapıyor, orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi alıyorlar, tekme tokat ellerinde sopalarla dövmeye çalışıyorlar. Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Bu yapılıyor, müdahale yok. Söylediğimiz zaman 'olmuyor' diyorlar. Yargı var, hukuk var. Bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Sen nasıl devletsin? Biz bu gerçekleri söyleyeceğiz."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
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