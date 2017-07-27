Erdoğan'dan net uyarı: Yorulan varsa kenara çekilsin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin" dedi.27 Temmuz 2017 Perşembe 12:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin yerini başka arkadaşa bıraksın. Teşkilata ve bakana saygı esastır. " dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
-2019 dönüm noktası, ahenk ve saygı olmalı...
-OHAL, yatırımlar için bahane olamaz.
-En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır.
-İçerde ve dışarda yapılan saldırıların hedefi AK Parti.
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