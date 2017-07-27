Erdoğan'dan net uyarı: Yorulan varsa kenara çekilsin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin yerini başka arkadaşa bıraksın. Teşkilata ve bakana saygı esastır. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-2019 dönüm noktası, ahenk ve saygı olmalı...

-OHAL, yatırımlar için bahane olamaz.

-En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır.

-İçerde ve dışarda yapılan saldırıların hedefi AK Parti.

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