Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan Münir Özkul'un kızı ve Cenk Tosun'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:45
Erdoğan'dan Münir Özkul'un kızı ve Cenk Tosun'a telefon

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkul’un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

CENK TOSUN'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 23:45
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Özkul
  3. Güner Özkul
  4. Beşiktaş
  5. cenk tosun
  6. telefon
  7. Münir Özkul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    1. Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    2. Erdoğan'dan Münir Özkul'un kızı ve..
    3. Tokat'ta korkutan deprem
    4. Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
    5. Alman Bakan Gabriel Çavuşoğlu'na..
    6. Hindistan'da çığ felaketi: 11 ölü
    7. İsrail'e korku dolu askeri bildiri:..
    8. İsmail Köybaşı: Çok güzel bir..
    9. MEB Müsteşarı Tekin: Anadolu imam..
    10. ABD'de büyük felakat! 22 Ölü
    11. Barcelona'dan tarihi transfer
    12. Efsanevi NASA astronotu hayatını..
    13. Bodrum sokaklarında develer gezdirildi
    14. Almanya'dan skandal tasarı!
    15. Büyük Şeytan'ı kızdıracak hamle! 6..
    16. CHP Ankara il başkanlığına Adnan..
    17. Yüzlerce Filistinli Patrik..
    18. Bakan Kaya'dan iki kızı babaları..
    19. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    20. Bursa’da liseliler birbirine girdi,..
    Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    Yeni belediye başkanı açıkladı… ’10 ayda 18 milyon zarar etti!’
    Yeni belediye başkanı açıkladı… ’10 ayda 18 milyon zarar etti!’
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor