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Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Münir Özkul'un vefatıyla ilgili "Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" açıklamasını yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 13:52
Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti.

'SEVGİ VE SAYGIYLA YAD EDİLECEK'

Özkul'un canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle tüm vatandaşların sevgisini kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 13:52
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  3. Münir Özkul
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