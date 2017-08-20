Erdoğan'dan müjde: Yakın zamanda göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda bunları özel hazırlanmış tutumları içerisinde göreceksiniz" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

''FETÖ nerede. Bir kısmı Avrupa'da, bir kısmı Pensilvanya'da. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bunu böyle biliniz. Ha PKK, ha FETÖ, ha DEAŞ, ha FETÖ. Al birini vur öbürüne. Bu ihanet çetesi Türkiye'nin geleceğine saldırmıştır. Milletimiz tek yumruk. Bu ihanet çetesine geçit vermemiştir.

Yakın zamanda bunları özel hazırlanmış tutumları içerisinde göreceksiniz. Özel elbiselerle duruşmalara geldiğiniz göreceksiniz. Yıl sonuna kadar yargımızın bunlarla ilgili kararları büyük ölçüde vermiş olacağına inanıyorum. Çok vaktimiz yok analara babalar, kardeşler, eşler ağlıyor.''