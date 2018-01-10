Erdoğan'dan Mor Beyin açıklaması

FETÖ'nün Mor Beyin tuzağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgüt 11 binin üzerinde masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Gizledikleri kodlarla, insanları Bylock'un sitesine yönlendirmişlerdir. Amaçları mücadeleyi sulandırmaktır. Bu oyun da bozulmuştur. Soruşturmaların ve yargılamaların da aynı titizlikle yapılarak, masumlarla suçluların ayrımının ortaya koyacağına inaniyorum." dedi.