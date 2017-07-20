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Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya girişlerin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
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