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Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörist İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı tecrit uygulaması sonrası açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:23
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ KINIYORUM"

İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:23
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