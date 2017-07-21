Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Afrika Sağlık Kongresi'nin gala yemeğinde yaptığı konuşmada, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa'daki zulmüne ilişkin, "Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız" dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 22:32
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

G-20 toplantısında ülkeler anlatıyor, "şuraya şu yardımı yaptık, buraya bunu yaptık" diyorlar.

Ben de bakıyorum, bu kadar para yardımı yaptık diyorlar da, önümdeki İngiltere'nin resmi rakamlarına bakıyorum, böyle bir şey yok.

Dünyada milli gelire oranla, en az gelişmiş ülkelere yardımda Türkiye 1 numaradır. Normalinde ise ABD birinci, biz ikinci sıradayız. Aramızda çok fark yok. Niye, çünkü bu bizim insani görevimizdir, vicdani görevimizdir, İslami görevimizdir.

Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Afrika'yla, kaderdaşı ve kara gün dostu olarak kazan-kazan temelinde bir işbirliği geliştirmek istedik.

Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz

Somali'de modern bir hastane kurduk ve öğrenci yetiştirme çalışmalarına başladık. Her zaman yanlarında olacağız.

Bugün bize her fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktığını bizzat yerinde gördük, görüyoruz. Asrın başında Namibya'da, Kongo'da, daha yakın tarihte Ruanda'da milyonlarca insanın nasıl katledildiğini, nasıl soykırıma tabi tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımların altında kimlerin canının, kanının, alın terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar onlar unutturmak istese de biz bu karanlık ve kanlı tarihin unutulmasına asla izin vermemeliyiz. Afrikalı mazlumların gözyaşı ve sömürülen emeği üzerine inşa ettikleri medeniyetlerinin gerçek yüzünü ifşa etmeyi sürdürmeliyiz.

Afrika, bugün daha çok sorunlar, sıkıntılar, açlık ve hastalıklarla gündeme geliyor olsa da 21. yüzyıla damgasını vuracak olan kıtadır. Açık ve net söylüyorum. İnşallah, güç şimdi Afrika'da toplanmaya başladı.

Şu an dünyanın ekonomik, ticari, beşeri anlamda, en dinamik, en canlı, en mümbit kıtası Afrika'dır. Bu potansiyelin harekete geçmesine mani olamayacaklar.

Özellikle halen Afrika kıtasını kendi arka bahçeleri olarak gören müstemlekeciler, kıtanın yükselişine, gerçek anlamda bağımsızlığını eline almasına çelme takamayacaklardır. Bu süreçte Türkiye, tertemiz tarihiyle, değerleriyle, adaletiyle, insana kıymet veren bakış açısıyla Afrikalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ İSRAİL ZULMÜ

Şu anda buyurun, Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal bir günü ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var, aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var.

Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Yarın cuma dedim. Lütfen bu işe müdahale edin dedim.

"Terörizmle mücadele ediyoruz" dedi.

"Bu insanlar ibadet için gidiyorlar, bunlara terörist diyemezsiniz. Türkiye'de biz Sinagog'a, Havra'ya giden bir Yahudiye asla terörist yakıştırması yapmadık. Siz bunu nasıl yaparsınız" dedim.

"İnsanların özgürce ibadetlerini yapmasını istiyoruz ama, orada insanlar öldürüldü, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dediler ama bugün malesef böyle bir müdahalede bulundular.

Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yapalım ama hakkımıza da haklarımıza da sahip çıkalım.

Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 22:32
  1. erdoğan mescidi aksa
  2. mescidi aksa
  3. erdoğan
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...