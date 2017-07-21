Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

G-20 toplantısında ülkeler anlatıyor, "şuraya şu yardımı yaptık, buraya bunu yaptık" diyorlar.

Ben de bakıyorum, bu kadar para yardımı yaptık diyorlar da, önümdeki İngiltere'nin resmi rakamlarına bakıyorum, böyle bir şey yok.

Dünyada milli gelire oranla, en az gelişmiş ülkelere yardımda Türkiye 1 numaradır. Normalinde ise ABD birinci, biz ikinci sıradayız. Aramızda çok fark yok. Niye, çünkü bu bizim insani görevimizdir, vicdani görevimizdir, İslami görevimizdir.

Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Afrika'yla, kaderdaşı ve kara gün dostu olarak kazan-kazan temelinde bir işbirliği geliştirmek istedik.

Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz

Somali'de modern bir hastane kurduk ve öğrenci yetiştirme çalışmalarına başladık. Her zaman yanlarında olacağız.

Bugün bize her fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktığını bizzat yerinde gördük, görüyoruz. Asrın başında Namibya'da, Kongo'da, daha yakın tarihte Ruanda'da milyonlarca insanın nasıl katledildiğini, nasıl soykırıma tabi tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımların altında kimlerin canının, kanının, alın terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar onlar unutturmak istese de biz bu karanlık ve kanlı tarihin unutulmasına asla izin vermemeliyiz. Afrikalı mazlumların gözyaşı ve sömürülen emeği üzerine inşa ettikleri medeniyetlerinin gerçek yüzünü ifşa etmeyi sürdürmeliyiz.

Afrika, bugün daha çok sorunlar, sıkıntılar, açlık ve hastalıklarla gündeme geliyor olsa da 21. yüzyıla damgasını vuracak olan kıtadır. Açık ve net söylüyorum. İnşallah, güç şimdi Afrika'da toplanmaya başladı.

Şu an dünyanın ekonomik, ticari, beşeri anlamda, en dinamik, en canlı, en mümbit kıtası Afrika'dır. Bu potansiyelin harekete geçmesine mani olamayacaklar.

Özellikle halen Afrika kıtasını kendi arka bahçeleri olarak gören müstemlekeciler, kıtanın yükselişine, gerçek anlamda bağımsızlığını eline almasına çelme takamayacaklardır. Bu süreçte Türkiye, tertemiz tarihiyle, değerleriyle, adaletiyle, insana kıymet veren bakış açısıyla Afrikalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ İSRAİL ZULMÜ

Şu anda buyurun, Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal bir günü ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var, aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var.

Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Yarın cuma dedim. Lütfen bu işe müdahale edin dedim.

"Terörizmle mücadele ediyoruz" dedi.

"Bu insanlar ibadet için gidiyorlar, bunlara terörist diyemezsiniz. Türkiye'de biz Sinagog'a, Havra'ya giden bir Yahudiye asla terörist yakıştırması yapmadık. Siz bunu nasıl yaparsınız" dedim.

"İnsanların özgürce ibadetlerini yapmasını istiyoruz ama, orada insanlar öldürüldü, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dediler ama bugün malesef böyle bir müdahalede bulundular.

Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yapalım ama hakkımıza da haklarımıza da sahip çıkalım.

Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız.