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Erdoğan'dan Merkel'i bunaltacak sorular!

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, dün akşam Hamburg’ta, ilk iş olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü. İkili,1 saat süren görüşme öncesi basının karşısına çıkarak el sıkıştı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:03
Erdoğan'dan Merkel'i bunaltacak sorular!

Uçakta giderken 'sözünü sakınmayacağını' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e şunu da soracağını söyledi: 

''Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile Alman Başbakanlığı'nın önüne park edilen otomobilin üzerindeki pankartta, kendisine ve Putin'le Suudi Kralı'na suikast çağrısı yapılması...''

Erdoğan görüşmede Almanya'da Türk vatandaşlarıyla miting yapmasının engellenmesini de gündeme getirdi.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:03
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  2. Angela Merkel
  3. ALMANYA
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