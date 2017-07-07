Erdoğan'dan Merkel'i bunaltacak sorular!

Uçakta giderken 'sözünü sakınmayacağını' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e şunu da soracağını söyledi:

''Almanya'nın FETÖ ve PKK'ya yönelik tavrı ile Alman Başbakanlığı'nın önüne park edilen otomobilin üzerindeki pankartta, kendisine ve Putin'le Suudi Kralı'na suikast çağrısı yapılması...''

Erdoğan görüşmede Almanya'da Türk vatandaşlarıyla miting yapmasının engellenmesini de gündeme getirdi.