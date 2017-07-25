Erdoğan'dan Mehmet Görmez'le ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin “Sayın başkan görevinin başındadır. Ama tabii kendisinin başka bir görevle devam gibi bir talebi vardı bu değerlendirilir. Ama sayın başkan şu anda görevinin başındadır. Ne istifa ne de görevinden alınma gibi bir durum yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e gelişi sırasında, bir gazetecinin, "Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili dün kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine "Zaten tartışılması için öyle kurdum" dedi.