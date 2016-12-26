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Erdoğan’dan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan’dan "Mehmet Akif Ersoy" mesajı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“İstiklal Harbimizin büyük mücadele adamı, İstiklal Marşı’mızın yazarı, ilim, irfan geleneğimizin en mühim halkalarından biri olan Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, şiirleriyle, yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere hala ışık tutmaya, öncülük etmeye devam ediyor. Merhum Mehmet Akif’in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının, inancının, ruh birlikteliğinin en güzel ifadesidir. Milli şairimiz, insanına, milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli, mütevazı olması; ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde, hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir. Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden Mehmet Akif’in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum.”

 
EtiketlerErdoğanMehmet AkifSİYASET HaberleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü
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