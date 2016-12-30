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Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşika kampı açıklamaları nedeniyle krize neden olan Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonla görüştü.

Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonla görüştü. Türkiye ile Irak arasında, Başika kampı nedeniyle kriz çıkmış İbadi, Türkiye'nin Irak topraklarını terk etmesini istemişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi’nin iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Erdoğan ve El İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini belirttiler. Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ocak ayında Bağdat’a yapmayı planladığı ziyaretin ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi’nin görüşme vesilesiyle 2017’nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.

UZUN SÜRE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkiye ile Irak arasında uzun süre Başika krizi yaşanmıştı. Irak, Türk askerinin Başika'dan çıkmasını istemiş, peş peşe açıklamalar gelmişti.

Kısa süre önce ise İbadi dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. İbadi, salı günü yaptığı bu açıklamada "Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini" söylemişti.

 
Etiketlerırakcumhurbaşkanlığıibadibeşika
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