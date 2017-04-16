Erdoğan'dan kritik çağrı: Yarından itibaren...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kritik bir çağrıda bulunarak, "Yarından itibaren ülkemizi gerekli tartışmalarla yormak yerine hedefe odaklanmamız gerekir.Bu sistem 2019 seçimiyle yürürlüğe girecek. Milletimizin kararlarına saygı duyulmalı" dedi.



İşte o konuşmadan satır başları



"16 Nisan 2017 anayasa değişikliğiyle ilgili sonuçların değerlendirmesine yönelik basın toplantısını ilk defa bu mekanda yapıyoruz. Bu mekan basın toplantısına ev sahipliği yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizleri televizyonları ve radyoları başında seyreden değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Referandum sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



1 MİLYON 300 BİN FARKLA KABUL EDİLDİ



Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar, yaklaşık 25 milyon evet oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir.

Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye sandığına sahip çıktığı sürece önümüze çıkan her türlü sorunu aşabilecek kabiliyetteyiz. Bunu en son 15 Temmuz darbe girişiminde net bir şekilde gördük.



TARİHİ BİR REFORMU HAYATA GEÇİRİYORUZ

Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık. Tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Bilindiği gibi anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen, içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor. Örneğin büyükşehir belediye başkanı olduğum dönemden bu yana, sürekli medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Daha sonra panellerde karşılaştığım sorulardan biri olmuştur. Bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Şimdiyse, 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusunda verilen desteğin yüzde 25-30’lar düzeyinde olduğunu gösteriyordu. İşte böyle zor bir süreç sonunda, bugün Türkiye 25 milyon evet oyuyla kararını vermiştir.



YILDIRIM, BAHÇELİ VE DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, STK’lara ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum.

ÇOK FARKLI VE ÇOK ANLAMLI

Doğu Güneydoğu’daki oyların önemini vurgulamak isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının müjdecisi olacaktır. Gerek halk oylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini evet yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için şükranlarımı sunuyorum.



YARINDAN İTİBAREN...



Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa, tamamen TBMM ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok çok önemli. Yarından itibaren ülkemizi gerekli tartışmalarla yormak yerine hedefe odaklanmamız gerekir.Bu sistem 2019 seçimiyle yürürlüğe girecek. Milletimizin kararlarına saygı duyulmalı"



HUBER KÖŞKÜ ÖNÜNDE HALKA SESLENDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sonrası Huber Köşkü'nde halka seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;



" 7 düvelin nasıl saldırdığını gördünüz. Ama milletim boyun eğmedi, bölünmedi. Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil, biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek çok daha hızlı gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Allah'ın izni ile patinaj yapmayacağız. Türkiye çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak. Şurada bir saat içinde toplandınız. Bu nasıl bir sevdadır. Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz bu güne kadar projelerimizle konuştuk.



ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ HABERİNİZ YOK



Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. Bazı TV'lerde bu neticeyi küçümsemeye çalışanlar var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz yok. Bundan sonra beraber yapacağımız çok iş var.



Buradan Sayın Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime, MHP'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum."