Erdoğan'dan Kral Selman'a mesaj: Sorunu çözün katkıya hazırız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi sonlandırmak için Katar ve Kuveyt’ten sonra gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü. Çavuşoğlu, Mekke’de Safa Sarayı’nda önceki gece yarısından sonra gerçekleşen görüşmede, Suudi Kralı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını iletti. Erdoğan’ın, Çavuşoğlu aracılığıyla Kral Selman’a, “Suudi Arabistan’ın bölge abiliğine yakışır şekilde sorunu çözmesini arzuluyoruz. Şartlar ne ise bunların yumuşatılması gerekir. Türkiye olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız” mesajını gönderdiği öğrenildi. Çavuşoğlu da, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın “Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn Şerifeyn’e (Mekke ve Medine’nin hizmetkârı) yakışır bir şekilde sorunu çözmesini bekliyoruz” mesajını ilettiğini söyledi.

‘BELGE, DELİL VERİN’ MESAJI

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katar ve Kuveyt’teki temasları hakkında Suudi Kralı’nı bilgilendirdi. Görüşmede Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), “Katar, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristlere açık şekilde destek veriyor” iddiaları da gündeme geldi. Hem Katar’ın, hem de sorunu çözmek için girişimlerde bulunan Kuveyt’in, Katar’a yönelik suçlamalarla ilgili bilgi, belge, ne türlü delil var ise görmeye hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, aynı şekilde Türkiye’nin da bu beklenti içinde olduğunu söyledi. Suudi tarafı ise belge ve delillerle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

‘SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ? HAYIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar Emiri Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaptığı görüşme hakkında da Kral Abdulaziz’e bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin krizin Ramazan Bayramı öncesinde sona ermesini arzuladığını yineledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, “Bu görüşme ile sorun çözüldü mü? Hayır. Kral, Katar ile ilgili düşüncelerini, neden bu adımı attıklarını anlattı. Başka ülkeler de var. Çok karmaşık bir halde şu anda. Samimi bir şekilde düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Bölgedeki masum insanlar daha fazla olumsuz etkilenmeden bayram öncesi krizin bitmesini arzuluyoruz.” dedi.