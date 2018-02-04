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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telgraf göndererek, tebrik etti.

04 Şubat 2018 Pazar 13:15
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:15
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