Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telgraf göndererek, tebrik etti.04 Şubat 2018 Pazar 13:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bir telgraf göndererek tebrik etti.
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