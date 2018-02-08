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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.
08 Şubat 2018 Perşembe 17:01
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:01
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