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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu terbiyesizliktir!

'Kontrollü darbe' söyleminde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hala "kontrollü darbe" diyorlar. Hale bak. Milletin şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır" ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:06
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu terbiyesizliktir!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından o bölüm:

Hala "kontrollü darbe" diyorlar. Hale bak. Milletin şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır be.

Doğru, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o gece. Benim onbinlerce vatandaşım orada. Tanklar orada. Önce geliyor tanklarla konuşuyor. Konuşmanın ardından tanklar çekiliyor. Sonra bu Kılıçdaroğlu denen zat, oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor.

"BİLSEYDİK DAVET ETMEZDİK"

Biz Yenikapı toplantısına bu Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Bilseydik etmezdik.

İnsan utanır, bu, 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun?

"BU MÜCADELE ÖDLEKLERİN MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok.

Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • vatansevervatansever18 dk önce
    Anlarmi?,utanir mi?hizaya gelir mi?yureklenir mi?saygi duyarmi?HEPSİNİN CEVABİ KOCAMAN HAYİR...SOYLETMEZLER..YAPTİRMAZLAR..İRADESİ KENDİNDE DEGİL,PENSİLVANYADAN KONTROLLU..
  • Nedim sakinNedim sakin26 dk önce
    Üç saat sonrada Ankarada PARLAMENTER ORTA OYUNU VAR Galiba.
  • Turan Turan 39 dk önce
    KK kendidekontrollükasettaroğluyularıfetödaKK bir cacık olmaz ama iyi bir hıyar olur gerçektenchp pkk fetöne kadar terör örgütüvarsaCHP 'nin kardeşikeMal kasettaroğlubu millet destan yazdısen postu belediye başkanı nın evine zor attın hani
  • SamilSamil40 dk önce
    Allahina kurban reis , ite kopege gereken cevabi vermissin yine , biz kimin adam kimin kani bozuk oldugunu iyi biliriz .Ana var er dogurur oymagi devlet eder , ana var it dogurur memlekete dert eder ...
  • ErdemErdem41 dk önce
    Zaten ke mal katılmayacağını açıklamıştı sonradan kendi seçmeninden tepki gelince mecbur kaldıTabi fetöş ve batılı abilerinden icazet alarak bu kararı verdi
  • gamzegamze42 dk önce
    aslinda terbiyesiz ve ahlaksiz kisi kendisini anlatir
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