Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu terbiyesizliktir!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından o bölüm:

Hala "kontrollü darbe" diyorlar. Hale bak. Milletin şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır be.

Doğru, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o gece. Benim onbinlerce vatandaşım orada. Tanklar orada. Önce geliyor tanklarla konuşuyor. Konuşmanın ardından tanklar çekiliyor. Sonra bu Kılıçdaroğlu denen zat, oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor.

"BİLSEYDİK DAVET ETMEZDİK"

Biz Yenikapı toplantısına bu Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Bilseydik etmezdik.

İnsan utanır, bu, 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun?

"BU MÜCADELE ÖDLEKLERİN MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok.

Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir.