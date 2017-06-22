Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adamına söyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çiftçilerle iftar yemeğinde buluştu.

Erdoğan, kendisinin 3 milyar dolarlık hazinesi olduğu şeklindeki iddiaya çok sert tepki göstererek Kılıçdaroğlu'na seslendi, "müddei, iddiasını ispatlamakla mükelleftir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel.

"EY KILIÇDAROĞLU, O AĞZI OLUP KONUŞANA SÖYLE, HADDİNİ BİLSİN"

Ey Kılıçdaroğlu, senin bu adamının (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in) yaptığı açıklamayı ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz. Eğer, bizim böyle bir malımız, böyle bir varlığımız olmuş olsaydı, Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi. Bu ülkede bu hizmetler yapılmışsa, Ahi Köyü'ne kadar bu asfaltlar gelebiliyorsa, bunlar o yolsuzluklarla gelmedi, o yolsuzluklar yapılmadığı için geldi.

Ey Kılıçdaroğlu, o ağzı olup konuşana söyle, haddini bilsin. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspat edemiyorsa, o dönüp dolaşıp bumerang gibi onu vurur."