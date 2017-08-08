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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na görev: Öğrenene kadar cezalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

08 Ağustos 2017 Salı 19:05
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na görev: Öğrenene kadar cezalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmada rabianın anlamını bilmeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na görev verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

'DÜRÜSTLÜK YOK'

Anamuhalefetin başındaki zat bir Alman dergisine Türkiye'nin gidilmeyecek yer olmasından bahsediyor. Tabii üzerlerine gidilince de bu sefer 'Biz öyle bir şey demedik'. Bütün kayıtlar ortada, o dergi ortada. Kimi aldatıyorsun, kimi aldatacaksın. Zaten sizin hayatınız bu... Akşam başka sabah başka. Dürüstlük yok. Bizi aldatmanız mümkün değil. Onlarla beraber hareket ediyorsunuz.

'KILIÇDAROĞLU'NA GÖREV VERİYORUM'

Sözde Adalet yürüyüşü. Adaletin varsa Şişli çöpten geçilmiyor. Çünkü adalet yok. İzmir keza öyle. Kılıçdaroğlu tankların üzerine çıkarım diyordu. Tanklar havalimanında dururken neden kaçıp gittin Belediye Başkanı'nın evine. Neymiş Rabia terör örgütü simgesiymiş. Ana muhalefetin başındaki zata Rabia'yı öğrenme görevi veriyorum. Bunu öğrenene kadar cezalı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 19:05
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
  3. CHP Lideri Kılıçdaroğlu
  • TuranTuran43 dk önce
    Sayın Erdoğan dandik keMal yalan makinası ssk yi batırdı belediyeler çöp almıyor bu kuklami ülkeyi yönetecek adamdarbe gecesi çıkmış ama tankın üstüne degil koltuğun üstüne korkak KKyani kasettaroğlu
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