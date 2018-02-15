Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti15 Şubat 2018 Perşembe 18:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren ve Ankara Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilen Kılıçdaroğlu'nu bugün telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
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