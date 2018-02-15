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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

15 Şubat 2018 Perşembe 18:48
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren ve Ankara Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilen Kılıçdaroğlu'nu bugün telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:48
  1. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Osmanlı Kadını Osmanlı Kadını 43 dk önce
    REİS senin o kadar boş vaktin yok ki arıyorsun :) değerli vaktini böyle boş şeylere ayırma :)
  • oooooo1 sa önce
    .... Ne Geçmiş Olsun Diliyor.
  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF1 sa önce
    idrarını ağzıyla yaparsa problem olur tabiki ...geçmiş olmaz onda bu davranış ondaki patolojik sorun belki de ontolojik
  • abdoabdo1 sa önce
    kanlı prostatlıbasur olmuş şehitlerimizin ve ailelerinin ahı vurmuş.
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