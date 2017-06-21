Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Hükümet anlayış gösteriyor ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşü sırasındaki açıklamalarına ilişkin, "Bugün Grup Toplantısı'nı açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı'nın yargıya talimat verdiği ile alakalı ve istifaya çağırıyor, 'Eğer olmazsa ben istifa ederim' diyor. Bu senin ilk defa değil ki. Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu, bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini, bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin, millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. Eğer ispata yönelik bir şeyin varsa hukukta kaide şudur, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat et." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

15 Temmuz, milletimizin felaket tellallarına verdiği en büyük cevaptır.

Yargılanırken A'dan Z'ye her şey yalan. Kurtulamayacaksınız. Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede adalet var dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız.

Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2 bin 193 gazimizin şu anda yaralı oluşudur.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir aslında hakları da yok, fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar.

Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya. Her geçen gün de bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor.

Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı ve istifaya çağırıyor, 'Eğer olmazsa ben istifa ederim' diyor. Bu senin ilk defa değil ki. Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı.

Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. Eğer ispata yönelik bir şeyin varsa hukukta kaide şudur; müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat et.

"ŞİMDİ YENİ BİR İFTİRA DAHA ATMIŞLAR"

Şimdi yeni bir iftira daha atmışlar. Tayyip Erdoğan'ın 3 milyar dolarlık hazinesi varmış. Allah Allah... Onunla ilgili davayı da açacağız.

Usanmıyorlar, uslanmıyorlar. "Nasıl olsa ceza az, tazminat küçük" diyorlar.