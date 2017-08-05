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Erdoğan'dan kanun onayı

Erdoğan, "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin işleyişinde Ortaya çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:10
Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7035 sayılı "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin işleyişinde Ortaya çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"unu, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrasıile 104. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:10
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