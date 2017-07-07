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Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne yazık ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:21
Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne yazık ki...

Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NE YAZIK Kİ...

Erdoğan, "Ülkemizdeki menfur darbe girişiminden sonra ilk arayan Başbakanlardan birisi olduğunuz için de sizlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ancak bu Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki Japonya'da eğitim kurumları, dernekler ve sözde kültür merkezleri kisvesi altında faaliyetlerini yine sürdürüyor. FETÖ iltisaklı kuruluşlar kendilerini Türk toplumunun temsilcisi gibi göstererek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar Türkiye'yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir." diye konuştu.

Görüntü alınmasının ardından, ikili görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:21
  1. Japonya Başbakanı Shinzo Abe
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
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