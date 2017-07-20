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Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te yaşanan Mescid-i gerilimine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:38
Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa telefonu!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti.

"ŞİDDET TASVİP EDİLEMEZ"

Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti.

"DİNİ MEKANLARIN KUTSİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

"EN KISA SÜREDE BU UYGULAMA KALDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaret ederek girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

RİVLİN GÜVENCE VERDİ: KISITLAMA OLMAYACAK

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:38
  1. mescidi aksa
  2. israil cumhurbaşkanı
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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • asaasa47 dk önce
    birierdoğana söylesin ki israi ancak güçten anlar... telefonla görüşmüş müş...
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