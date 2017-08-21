Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın El-Hüseyniye Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Ürdün'ü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla şükranlarını sundu.

"DAYANIŞMAYI DEVAM ETTİRMELİYİZ"

Erdoğan, islam ülkelerine çağrıda bulunarak "İslam dünyası, bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor" dedi.

"ÜRDÜNLÜ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümünün iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Bu vesileyle Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.