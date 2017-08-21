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Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra siyasi temaslarda bulunmak için Ürdün'e geçti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:27
Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın El-Hüseyniye Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Ürdün'ü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla şükranlarını sundu.

Erdoğan'dan birlik çağrısı

"DAYANIŞMAYI DEVAM ETTİRMELİYİZ"

Erdoğan, islam ülkelerine çağrıda bulunarak "İslam dünyası, bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor" dedi.

"ÜRDÜNLÜ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümünün iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Bu vesileyle Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:27
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  • Yahya Yahya 44 dk önce
    TÜRKIYE'NIN ÖNDERLIĞINDE,BÜYÜK ISLAM BIRLIĞIINŞALLAHHAYATA GEÇECEKTŞR !
  • emirhan emiremirhan emir48 dk önce
    SAYIN CUMHURBASKANI BU CAGRINIZ IYI AMA MAALESEF NAFILEDUNYADA IKI YAHUDIYI BIRBIRINDEN AYIRMAK NE KADAR ZORSA IKI MUSLUMANI BIR ARAYA GETIRMEK DAHADAZORDUR MAALESEF BIZ YANLIZCA BIRBIRIMIZI YEMEYE CALISIRIZ
  • MuzafferMuzaffer50 dk önce
    Muslumanlar kardestir. Allah in vucuduna kodladigi tum biyolojik ihtiyaclarin gibi. Bizlere Allah K.Kerimde ey iman edenler iman edin diye buyurmaktadir. Biz o rüşde ulasamadigimiz icin bunun farkinda degiliz. Ulkendeki kac kisiye karsi bu benim irkdaşim diye dertlerinle dertleniyorsun, Onlara karsi anne babana duydugun sevgi gibi hisler tasiyorsun. Allah zaten bizi birbirlerimizi taniyalim diye kavimler halinde yaratmistir. Sadece irk birligi safsatadir. Ulkende ki insanlarla bile birlik kuramiyorsun. Ayrica irkci emperyalizmin son 100 yilda oynadigi en buyuk oyun kavmiyetciligi korukleyip tekin alp ismi verdigi mohiz kohenlerle bu hastaligi pompalamasidir. Guç kuvvet izzzet islam kardesligindedir.
  • Ender Ender 1 sa önce
    Artık sınırları kaldıralım islam dünyası tek vatan tek bayrak tek millet olsun
  • BurakBurak1 sa önce
    Müslüman ülkelerinin basindakiler tam bir amerikan yahudi elemani, Reis maalesef suanda birlesemeyiz
  • ErsanErsan1 sa önce
    Birakin artik arap hayranligini biz turkuz turl birligi kurmamiz lazim
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