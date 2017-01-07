Erdoğan'dan İngiltere'ye kritik telefon

Erdoğan ve May, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:49
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Erdoğan ve May, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.
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