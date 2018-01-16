'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
Suriyeli muhalifler ile Esed rejimi arasında Güney İdlib'te şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda rejim güçleri ağır kayıplar veriyor.16 Ocak 2018 Salı 15:12
YENİAKİT.COM.TR - Astana görüşmelerini hiçe sayarak Ebu Zuhur ve İdlib'e saldırı başlatan rejim güçleri ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri ve üst düzey subayları muhaliflerce öldürüldü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya'dan ''Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'' açıklaması yapan rejim subayı bugün muhaliflerce güney İdlib'in Atsan kasabasında öldürüldü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr