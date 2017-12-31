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Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?

Gül'e gönderme yapan Erdoğan, "Sesleri solukları çıkmayan kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır?" dedi.

31 Aralık 2017 Pazar 17:15
Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Düzce İl Kongresi'nde konuştu.

Gül'ü sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 17:15
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