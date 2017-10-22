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Erdoğan'dan gençlere: Memur olmayın

Gençlik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Memurlukla değil, girişimcilikle ilgilenin.

22 Ekim 2017 Pazar 20:41
Erdoğan'dan gençlere: Memur olmayın

2023 Gençlik Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere öğütlerde bulundu.

"GEÇLERDEN BEKLENTİM GİRİŞİMCİ OLMALARI"

Gençlerin asla kendini küçümsememesini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Mücadeleden korkmayın, girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir." dedi.

"ÖMRÜM YETTİKÇE YANINIZDA OLACAĞIM"

Gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, "Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın milletimizin hayatında nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ileride bilinebilir. Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı. 

EN AZ BİR YABANCI DİL ÖĞRENİN

Dil öğrenmeye de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Dil öğrenmek bir başka önemli husus. Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum. Onların dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Bundan kastım da sadece İngilizce değildir. Mutlaka en az 2. bir dili öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncının bir elçinin en az 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır. Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Siz 600 yıllık kitaplarımıza fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:41
  1. 2023 Gençlik Şurası
  • hüsamettinhüsamettin2 sa önce
    Hangi parayla reis ben küçük bir esnaf olarak başladım bu işe ve hala küük esnafım ve daha da küçüldüm kiram geldi ödeyecek para yok.Eee sizin ve arkadaşlarınızınçocuklarınızı desteklediği gibi para da yok baba da yok ne yapacağız memlekette suriyeli ve afganlılar bile bizden iyiler
  • bozerenbozeren2 sa önce
    "memur olmayın. sözleşmeliye veya taşerona alalım sizi!" mi demek istedi acaba??
  • TaşkınnTaşkınn11 sa önce
    Memurla işci dengelenirse o zaman cevherler cıkar Reisama adam 1400'e geçinilmez deyip memur oluyor ondan sonra oh tamam böyle gider deyip boş boş geçiyor ömür işçi olma riski yüzünden birşey yapmaya korkuyorlar.
  • ENESENES14 sa önce
    Girişimci olmak için bir kere bekar olmak lazım. Yoksa adam batsa kim bakacak çocuğuna. Laf kolay destek lazım.
  • Abdullah ÖzgürAbdullah Özgür14 sa önce
    Evet hususan 600 yıllık kitaplarımıza fransız kalırsak Fransızca "bizim"işimize yaramaz, çünkü şanlı tarihini terk etmiş benliğinden kopmuş olmaktır o.
  • SerenSeren14 sa önce
    EVET GELECEK NESİL ATATÜRKÇÜ CUMHURİYET Çİ FETOCUHİÇ DEĞİL
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