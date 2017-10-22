Erdoğan'dan gençlere: Memur olmayın

2023 Gençlik Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere öğütlerde bulundu.

"GEÇLERDEN BEKLENTİM GİRİŞİMCİ OLMALARI"



Gençlerin asla kendini küçümsememesini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Mücadeleden korkmayın, girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir." dedi.

"ÖMRÜM YETTİKÇE YANINIZDA OLACAĞIM"



Gençlere güvendiğini belirten Erdoğan, "Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın milletimizin hayatında nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ileride bilinebilir. Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

EN AZ BİR YABANCI DİL ÖĞRENİN



Dil öğrenmeye de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Dil öğrenmek bir başka önemli husus. Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum. Onların dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Bundan kastım da sadece İngilizce değildir. Mutlaka en az 2. bir dili öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncının bir elçinin en az 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır. Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Siz 600 yıllık kitaplarımıza fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz." şeklinde konuştu.