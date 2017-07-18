Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilmişti.