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Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

18 Temmuz 2017 Salı 09:10
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 09:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Binali Yıldırım
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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