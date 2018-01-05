Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert ayar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Fransız bir gazetecinin küstah sorusuna tokat gibi bir cevap verdi.

Fransız gazetecinin MİT tırları olayını hatırlatarak, Türkiye'nin terör örgütlerine yardım gönderip göndermediğini, Türkiye'yi itham eden bir dille sorması üzerine Erdoğan, FETÖ'yü hatırlattı ve gazeteciye "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" dedi.

Küstah gazetecinin, "Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayıpişman mısınız" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN!"

Suriye'ye kim silah gönderdi? Sorunuzu anlamadım.

FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Gazeteci gibi değil, tam FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şimdi onlar içeride, hapisteler.

Suriye'ye kim silah gönderdi Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Gazeteci gibi değil, tam FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride, hapisteler.

İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır.

"ABD'NİN 4 BİN TIR SİLAHINI NİYE SORGULAMIYORSUN?"

Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da, ABD'nin Suriye'ye getirdiği 4 bin tır silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya, bunları niye yazmıyorsun?

"KARŞINIZDA BUNLARI YUTACAK BİRİSİ YOK!"

Sorularınızı sorarken hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok! FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.