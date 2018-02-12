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Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Erdoğan, "Bu millet Afrin dediğimizde hazır." şeklinde konuştu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:05
Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler’de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti.

İskitler’de sanayi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Bir esnafın işyerinde oturan Erdoğan’ı gören vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Esnaflarla sohbet eden Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti.

"BİZİ DE AFRİN'E GÖTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına toplanan esnaf "Bizi de Afrin'e götür", "Hazırız başkanım", "Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz." dedi.

"BU KEMAL'İN TAKIMI BİR YANA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Afrin'e girmeyelim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek esnafa şu yanıtı verdi: "Bu Kemal'in takım bir yana, geri kalan herkesi Afrin'e götüreceğiz."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:05
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. afrin

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