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Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK / YPG'nin hedefi Türkiye'dir.' dedi.
01 Şubat 2018 Perşembe 15:07
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:07
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