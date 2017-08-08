Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu bir felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde konuştu.



Konuşmasında bankalarla ilgili konuşan Erdoğan 'Geçtiğimiz yıl bankalar yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse bunda bir sorun var demektir. Bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket' dedi.



"BU BİR FELAKET YA"

Hale bak, yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket ya. Ve bu para bunların cebinden çıkmıyor. Kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz. Ancak bankalardan kredi şartlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum.

"YARIN GAZETELER BUNU YAZAR"

Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil, esnafın sanatkarın girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. Şu dönemde bankacılık sektöründe bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yarın gazeteler bunu yazar."