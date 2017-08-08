Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu bir felaket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretindeki konuşmasında bankalara uyarılarda bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 20:08
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu bir felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde konuştu.

Konuşmasında bankalarla ilgili konuşan Erdoğan 'Geçtiğimiz yıl bankalar yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse bunda bir sorun var demektir. Bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket' dedi.

"BU BİR FELAKET YA"

Hale bak, yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket ya. Ve bu para bunların cebinden çıkmıyor. Kendi öz sermayeleri değil.  Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz. Ancak bankalardan kredi şartlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum.

"YARIN GAZETELER BUNU YAZAR"

Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil, esnafın sanatkarın girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. Şu dönemde bankacılık sektöründe bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yarın gazeteler bunu yazar."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 20:08
  1. Erdoğan
  2. SİYASET Haberleri
  • Limit kredi kartındaneksiliyor ama gittiği yer görünmüyor Limit kredi kartındaneksiliyor ama gittiği yer görünmüyor 1 sa önce
    Hepsi hırsız gibi hesap işletim ücreti ,kredi kartı aidatı ...gibi bir çok şeyle farkında olmadan paranı çekiyor ki bunları gizliyorlar hesap özetinde bile görülmüyor bunları çok iyi denetleyip adam etmek lazım ama nerede ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı
  1. Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı
  2. Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı..
  3. Yahudiler Liberman'ın konvoyuna saldırdı
  4. Bingöl’de ’1. Bingöl Ulusal Kadın..
  5. Aranan 2 şahıs yol kontrolünde yakalandı
  6. Havada tehlikeli yakınlaşma!
  7. Yaralı olarak bulunan kaya kartalı..
  8. Pisti çöken Samsun Havalimanı bakıma..
  9. İAÜ Çocuk Üniversitesi’nde mezuniyet..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
  11. Avrupa'dan ilk hac kafilesi yola çıktı
  12. Vazgeçemediği sigaranın kurbanı oluyordu
  13. Gazze'de sağlık sitemi çöküyor
  14. Göztepe’nin Süper Lig’deki sponsoru..
  15. Kamyondaki tomruklar otomobilin..
  16. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları..
  17. FETÖ'nün 'korsan dershane'lerine..
  18. Yalan söylediler, meslekten atıldılar
  19. 18 öğrencinin ürettiği aracın hedefi..
  20. Anne sütü sebzeyi sevdiriyor
Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
AK Partili isim öldürüldü
AK Partili isim öldürüldü
Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!