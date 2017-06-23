Erdoğan'dan 'Fırat Kalkanı' uyarısı: Oyunlarını başlarına geçiririz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da, Harran Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ağırlıklı olarak Suriye meselesine değindi.

Suriye savaşında etkisini gösteremeyen İslam dünyasını eleştiren Erdoğan, ''Suriye'nin asıl kaybedeni bunca Müslümanın katledilmesine yeterli tepkiyi veremeyen İslam dünyası olmuştur.'' dedi.

'OYUNLARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ'



Türkiye'ye yönelik DAEŞ bir karalama kampanyası oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

''DEAŞ terörüne destek verdiğimizi söylemelerinin nedeni, Suriye'deki oyunu bozduğumuz içindir. Suriye'ye barış ve huzur gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Ülkemize karşı yürütülen karalama ve iftira kampanyalarının sebebi işte budur. Sadece bu iftiralarla kalmadılar, Suriye'deki ateşi Türkiye'ye taşımaya çalıştılar. Reyhanlı olayı DEAŞ'ın intihar saldırıları FETÖ'nün darbe girişimi, Suriyeli vatandaşlarımızla karşı karşıya getirme çabaları hepsi bunların bir ürünüdür. Türkmenler'e yardım götüren MİT tırlarının durdurulması da aynı çabanın ürünüdür.

İnşaallah, Suriye ve Irak'ta oyun kuranların başına geçireceğiz.''

'FIRAT KALKANI'NDA NE YAPTIYSAK ORADA BUNU YAPACAĞIZ'



Erdoğan ayrıca Fırat Kalkanı harekatıyla bölgede 2 bin km karelik alanın kontrol altına alındığını ve teröristlerden temizlendiğini ifade etti.

Sınır güvenliğine de değinen Erdoğan, ''Suriye'de şu anda devam eden bu olumsuz gelişmelerin yarın bir gün eğer sınırlarımıza bir tehdit oluşturması halinde, bütün dünya bilsin, Fırat Kalkanı'dan ne yaptıysak orada da bunu yapacağız.'' uyarısında bulundu.

Öte yandan Erdoğan'ın konuşurken, bir tercüman da söylediklerini Arapça'ya çevrildi.