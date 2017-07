Erdoğan'dan FETÖ elebaşına: Akıbetini biliyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz gecesi alçakça şehit edilen 250 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Darbecilerin kurşunlarıyla tankların paletleri altında, helikopterlerin ateşiyle, uçakların bombalarıyla yaralanan tüm gazilerimize Allah'tan sağlık ve afiyetler diliyorum. Tarihi kıyama fiilen iştirak eden, kalbiyle ve dualarıyla destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin her köşesinde ülkesini, milletini korumak için 29 gece boyunca demokrasi nöbeti tutan milyonların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

MİLLETİMİZ ÖLÜM KUSAN TANKLARIN ÜZERİNE ÜZERİNE GİTTİ

Az önce 100 biin üzerinde hatm-i şeriflerin duasını yaptık. şehitlerimizi unutmadık, inşallah unutturmayacağız. Dün aynı şekilde şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle kongre merkezinde bir arada olduk. Gerek ekranda gerekse oradaki sunumlarla unutmadık unutturmayacağız. Milletleri millet yapan semboller 15 Temmuz gibi karanlığa ve karanlığın aydınlığa döndüğü kanlı saldırının sinelerde söndürüldüğü zaferle sona erdirdiği hadiselerden ortaya çeker. Türk Milleti Çanakkale ve Kurtuluş Harbi'nden 1 asır sonra mazisi ve atisi arasındaki irtibatı tekrar ve daha güçlü şekilde tesis ettiği vaka ile karşılaşmıştır. Ellerindeki modern savaş araçlarıyla şiddetli şekilde milletin üstüne gidip, sokakları meydanları kuşatıp kısa sürede ülkeye el koyacaktı. Ama başaramadılar. Milletimiz üzerine üzerine gitti. Ölüm kusan silahları görünce saklanmak bir yana darbecilerin yakasına yapıştı. Helikopterlere ve uçaklara baş kaldırdı. Hiç beklemedikleri bu tepki darbecilerin planlarını bozdu, morallerini çökertti.

BEN SENİ DAHA ÖNCE ÇAĞIRDIM! GELİNCE NE OLACAĞINI BİLİYORSUN...

15 Temmuz, dünya demokrasi tarihinde bir ilktir. Utanmadan, (FETÖ elebaşı) 'Amerika bana müsaade ederse Türkiye'ye giderim' diyor. Seni ben daha önce çağırdım, gelseydin. Niye gelmedin? Sende o yürek var mı? Buraya gelince ne olacağını biliyorsun, akıbetini biliyorsun. Bütün bunlara hiç acımadan adımı atanları biz millet olarak affetmeyeceğiz. İnanıyorum ki Allah bütün bu şehitlerimizin hesabını da intikamını da soracaktır ve alacaktır.

KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANININ EVİNDE ÖRTÜLÜ DARBEYİ SEYRETTİ

Kılıçdaroğlu örtülü darbeyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izledi. Nasıl örtülü darbeyse. Gel VIP'e orada sor, tankların çekildiğini öğren, iş tuttuğu tanklar oradan çekildi, oradan belediye başkanının evine gitti. Neymiş oteller kapalı olduğu için otellerde yer bulamadı beyefendi. Örtülü darbe, kahve, çay birada onlar bir tarafta örtülü darbeyi izliyor. Hayatı yalan! Hayatı yalan! Bunlarda dürüstlük yok. Hiçbir zaman doğru konuşmadı bunlar ve doğru olmadı. Bu Türkiye'nin daha önce gördüğü 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat'tan çok farklı bir darbe girişimiydi.

1 DOLARA TESLİM ALINAN TAŞERONLARLA GERÇEKLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILAN İŞGAL GİRİŞİMİ

Menderes'te böyle bir tepki koyamadı milletimiz. Ama burada çağrımıza anında elhamdülillah bu millet cevap verdi. Çanakkale'de boğaza dayananlar ne istiyorsa, ardından İzmir'den Ankara önlerine kadar vatanımızı işgal edenlerin amacı neyse 15 Temmuz'un gayesi oydu. 15 Temmuz 1 dolara satın alınan taşeronlarla gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz aynı zamanda insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği bir eylem.

HUKUK DEVLETİ OLMASAYDIK İÇERİDE DEĞİL ÇUKURLARDA OLACAKLARDI

Darbecilerin gösterdiği vahşet ve dökülen kan hainlerin asıl planını ortaya koymuştur. O gece vatandaşlarımızdan 250 kişi şehit olurken darbecilerden 35 kişi ölmüştür. Türkiye hukuk devleti olmasaydı şu andaki hainler cezaevinde değil rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu. Batı, ikide bir bize gelip soruyorsunuz. İşte bu kadar kişi cezaevinde yatıyor, bu sayılar nedir? Bunu soracağına darbecilerden kaç kişi öldü veya öldürüldü bunu sorsana! Benim 250 kardeşim şehit oldu, darbecilerden 35 kişi öldü.

ŞEHİTLERE GÖSTERİLMEYEN İLGİ DARBECİLERE GÖSTERİLMİŞTİR

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz. Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir, yani karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sevgi darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir.