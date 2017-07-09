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Erdoğan'dan dosta düşmana net mesaj: Aliyev kardeşimle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev paylaşımı Azeri vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:55
Erdoğan'dan dosta düşmana net mesaj: Aliyev kardeşimle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Erdoğan mesajında ''Kardeşim @presidentAZ Sn Aliyev ile İstanbul'da ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeşliğimiz güçlenerek devam edecek.'' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Azeri vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:55
  1. Erdoğan
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  3. SİYASET Haberleri
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 26 dk önce
    ALLAH CELLE CELALUHU BOZMASIN
  • ömeroglu arifömeroglu arif31 dk önce
    reis turan ı da kurmak için adım at....türk dünyası birleşsin ....aynı dil aynı bayrak aynı din.....ta dogu türkistandan kerkük e adriyatik e kadar tüm kardeşlerimizle birleşmek için çalışmaları hızlandır reis...sen bunu da becerirsin 300 milyona yakın türk bölük pörçük ....Allah ım türkistanı birleştir hepimize milli şuur ver...verki türk ayaga kalksın yeniden dünyaya adaletle nizam versin zalime düşman mazlum a dost olsun ...
  • TuranTuran35 dk önce
    Bir milletiki devlet gardaşcan Azarbaycan ne güzelAllahyardımcınız olsundostluğumuzdaim olsun
  • KultiginKultigin43 dk önce
    Sevindirici guzel haber. Daim olmasini diliyorum.
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