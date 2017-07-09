Erdoğan'dan dosta düşmana net mesaj: Aliyev kardeşimle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı



Erdoğan mesajında ''Kardeşim @presidentAZ Sn Aliyev ile İstanbul'da ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeşliğimiz güçlenerek devam edecek.'' ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Azeri vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber7