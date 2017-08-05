Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri: Geç kalındı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizler Güneydoğu'da Doğu'da döndürülmek istenen çarkları tersine çeviriyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet'in yaz kampına katılan tüm çocuklarımızın ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Sizler İnşallah Asım'ın nesli olacaksınız" ifadelerini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen yaz kampının kapanış toplantısında sizlerle birlikte olmak bana ayrı bir güç katmıştır. Vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Siz sevgili evlatlarımızın geleceğe yönelik Türkiyemizin birer köşe taşı olduğuna, olacağına inanıyorum. İnşallah sizler özellikle Güneydoğu'da, Doğu'da döndürülmek istenen o kirli çarkları şu anda tersine çeviriyorsunuz, tersine çevireceksiniz buna inanıyorum. Bu yaz kamplarının bundan sonra inşallah çok daha farklı bir şekilde düzenlenmesini, güçlü bir şekilde düzenlenmesini de arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum.

İnşallah memleketlerinden çıkamayan yavrularımızın medeniyetimizin köşe taşlarıyla tanışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunları süratle halledip, bütün yavrularımızı gerek orta, gerek lise kısmındaki öğrencilerimizi buralara sevketmek suretiyle yaz boyu çalışmalarının çok faydalı olacağına inanıyorum. Katılan tüm çocuklarımıza, anne ve babalarına bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca çocuklarımızın eğitimi için fedakârca çalışan görevlilerimize, Kur'an kursu görevlilerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için gözümüzün nurudur.

O GECE 2 BİN 193 GAZİ VERDİK

Çanakkale'de bütün dünya birleşti, Anadolu'ya sahip çıkmak istediler ama geri döndüler. 15 Temmuz'da ecdadınız mirasını tüm dünyaya gösterecek duruş işte sizin duruşunuzdur. F-16'lar bu milletin üzerinden uçtu. Ama 15 Temmuz gecesi benim milletim kaçmadı. Tam aksine üzerine üzerine gitti. 250 şehit verdik. Hepsi şehadete yürüdü. Ama bir şeye inanıyorlardı: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz... İşte buna inanmak çok önemli. İşte o ölmeyeceğine inanmıştı. Öyle yürüdükleri için de Rabbim onları peygamberlere en yakın makamına, şehadet makamında ağırladığına biz inanıyoruz. O gece 2 bin 193 gazi verdik. Birçoğu kolunu kaybetti, birçoğu ayağını kaybetti. Birçoğunun şu anda mermi çekirdekleri vücudunun değişik yerlerinde, ama şerefle onu taşıyorlar.

BU NESLİN GELDİĞİNE İNANIYORUM

18 Mart 1915'i yaşamadınız. Ama 15 Temmuz'u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı. Sizler anneler olarak, diğer gençlerimiz babalar olarak evlatlarınız inşallah bu şuurla yetiştireceğinize inanıyorum. Ve siz yeni bir neslin inşasında, ihyasında mimarlar olacaksınız, mühendisler olacaksınız. Bu bakımdan atılacak bu adımlar çok önemli ve bu yaz kampı bu noktada çok çok önemli. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun, Rabbim feyzinizi arttırsın. Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden; yani sizlerden ümitliyim. Hele hele Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarih, kültür, medeniyetini bilen kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız.

SİYASETTE 40 YILLIK BİR GEÇMİŞİM VAR

Geçtiğimiz 14 yılda eğitim, sağlık, teknoloji, sağlık alanındaki yatırımlar hep sizlere daha iyi yatırım yapmak içindir. Şu manzara emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Bugün burada bulunan gençlerimiz Mardin, Şırnak ve Hakkari'den geldiler. Terör son 35 yıldır vatandaşlarımızın tamamını ama özellikle de bu şehirlerimizin bulunduğu bölgedeki insanlarımızın hayatında çok derin yaralar açtı. Sizler dünyada yokken o bölgeleri çok dolaştık. Siyasette 40 yıllık bir geçmişim var. Gençlik Kolları'nda çalıştığım zaman oraları, Güneydoğu, Doğu'nun illerini dolaşır oralarda çalışmalar yürütürdüm. O çalışmaları yürütürken şu anda şehit olduğuna inandığım birçok kardeşimizin kerpiç evlerinde onlarla beraber kaldım.

BEKİR BEY, MEHMET BEY, MEHDİ BEY KÜRT'TÜR KÜRT!

Şimdi geçmişte o gezdiğim yerlere hendekler açıldı. Ne dediler, "Biz Kürtlerin temsilcisiyiz". Yalan söylediler, onların benim Kürt kardeşlerimle alakaları yoktu. 7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler ve hemen ardından sokaklara çağırdılar ve 53 kişinin ölümüne neden oldular. Ölenler kimdi? Hepsi de benim Kürt kardeşlerimdi. Peki öldüren? Onlar da Kürttü. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Şu anda partimiz içinde üst düzey yönetiminde benim Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bey Kürt'tür. Hükümetin sözcüsüdür. Gaziantep Milletvekili köken itibarıyla Batmanlı Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Ayşe Türkmenoğlu'nun soyadının Türkmen olduğuna bakmayın, o da Kürttür. Daha önce bakanlık yapmış İstanbul Milletvekili Mehdi Eker Bey de Kürttür. Rabbim bizi birbirimizle iyi tanışalım, anlaşalım diye yarattı. Üstünlük ittika iledir. Kim Allah'a daha yakınsa üstün olan odur. Mesele o, diğeri boş.

Babama bir gün sordum; Biz Laz mıyız? Türk müyüz? Babam durdu güldü. Babam da büyük Dedeme sormuş soruyu. Büyük Dedem de torunum yarın 'öleceğiz o zaman Allah bize Rabbin kim? nebin kim? dinin ne? diye soracak sen onlara deki Elhamdülillah Müslümanım geç.

Örgütün din görevlilerine saldırıları da hiç kesilmedi örgütün amacı çocuklarımızı okullardan camilerden koparmak.

AYBÜKE VE NECMETTİN ÖĞRETMENİ RAHMETLE ANIYORUM

Bir gün babama sordum: Laz mıyız, Türk müyüz? Babam güldü. Benim dedem iyi yetişmiş bir mollaydı. Babam da dedeme sormuş. Büyük dedem de torunum yarın öleceğiz, o zaman Allah bize kavmimizi değil Men Rabbüke, Ve Ma Dinuke? Yani Rabbin kim? Nebi'n kim? Dinin ne? Bunu soracaklar de geç! Yaradanda ötürü seveceğiz. Yasin'imizi nasıl şehit ettiler? Diyarbakır'da kurban eti dağıtıyordu! Şehit ettiler, üzerinden araçla geçtiler. Bunlarda insana saygı yok! Bunlar haysiyetsiz. Bunlarda merhamet yok. Tam tersine terör örgütü hayallerinizi çalarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptılar. Bu vesileyle Aybüke ve Necmettin öğretmeni rahmetle anıyorum.

NE YALANLAR SÖYLÜYORLAR ŞİMDİ

Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz. Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böyle cami olamaz. Bizim hayatımızda böyle bir cami yok. Ama ne yazık ki camilerimize bu anlayışı yerleştiremedik. Yeni dönem bana göre 5 vakit ibadette ve ibadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı.

Bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanettir. Ben FETÖ'yü tarif ettim. Bak şimdi içerde ne yalanlar söylüyorlar ne yalanlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar Alah'ın izniyle. PKK'nın bir kiralık katiller güruhu, FETÖ'nün bir mankurtlar güruhu olduğunu dünyaya kabul ettirmeliyiz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN BU KONUDA ÇOK EKSİKLİKLERİ OLDU!

İmam Hatip alerjisi de budur. Sırf bunun için eğitim sistemimiz defalarca altüst edilmiştir. Bunu söylerken düz, Anadolu, Fen liselerine bir sözümüz yok. Onların mezunlarına da şiddetle ihtiyacımız var. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ zaafları kullanarak ülkemizde kök salmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda ciddi eksiklikleri oldu. Çok ama çok geç kaldılar. Defalarca konuştuk. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki çalışmalarda geç kaldık. Bunu özellikle Bekir Bey de gayet iyi bilir. MEB'ımızın görevi gençlerimize ve çocuklarımıza en pozitif eğitimi vermekse Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevi de İslam'ı çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmaktır. Görüldüğü gibi boş bırakılan her alanı birileri gelip dolduruyor. Boş alanlara tahammülümüz yok. Bizim büyük hedeflerimiz hayallerimiz var. Öyleyse bunlara uygun nesiller yetiştirmeliyiz. Yeni dönem beş vakit ibadette ve dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı. Burada Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İl ve İlçe Müftülerimize büyük görev düşüyor. İyi bilirim mahalleli mahallesinin imamına güvenir. Kapısını ona açar, acaba bu güven devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu bir araştırmamız lazım. Eğer devam etmiyorsa bunda da bir sıkıntı var. Acaba bu güveni niye kaybettik? Bu güveni tesis etmek için neler yapmak lazım, bunun adımlarını atmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanım kardeşlerimin Diyanet içindeki sayılarının ve görevlerinin artırılması gerektiğine inanıyorum.

BU CAN BU TENDE OLDUKÇA MÜCADELE SÜRECEK

İşte PKK hangi amaçla sahaya sürülmüşse FETÖ da aynı gaye için kullanılmıştır. Bunlarda yalan dolan çok. Ama yalancının mumu yatsıya kadar. Aynı şekilde DEAŞ. Onlarla da çok ciddi mücadelemiz var. PKK ile YPG ile sürdüreceğiz. Bu can bu tende oldukça bu mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ'nün bir mankurtlar çetesi olduğunu tüm dünyaya kabul ettireceğiz. Bunu yapacak eğitim kurumlarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdır.