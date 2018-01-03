Erdoğan'dan Destici'ye telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.03 Ocak 2018 Çarşamba 19:21
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP genel merkezinde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.
ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.
ERDOĞAN'IN ARDINDAN YILDIRIM'DA DESTİCİ'Yİ ARADI
Başbakan Binali Yıldırım'ın da Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.