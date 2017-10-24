Erdoğan'dan Destici'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 10. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oyları ile yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülke ve dünya gündemi ile ilgili yoğun çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEK

Ayrıca önümüzdeki günlerde Mustafa Destici'nin heyetiyle Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edeceği öğrenildi.