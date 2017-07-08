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Erdoğan'dan Demirtaş yorumu: Söylediğiniz kişi bir teröristtir

Hamburg'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru üzerine 'söylediğiniz kişi bir teröristtir' yanıtını verdi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:03
Erdoğan'dan Demirtaş yorumu: Söylediğiniz kişi bir teröristtir

G-20 zirvesi sonrası Almanya'nın Hamburg kentinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gazetecinin "Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SÖYLEDİĞİNİZ KİŞİ BİR TERÖRİSTTİR"

"Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var.' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir."

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:03
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  • Ahmet VurucuAhmet Vurucu14 dk önce
    Allah'ına kurban olam senin, reis ve! Dünyada bin benzeri yok, Rabbim uzun ömürler versin...
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